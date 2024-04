GIUFFREDI, Rinnovo Zaccagni? Lontani. In estate vedremo

FirenzeViola.it

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Il Giornale dello Sport, l'agente di Mattia Zaccagni Mario Giuffredi ha parlato della situazione rinnovo, con il contratto in scadenza a giugno, tra l'ala biancoceleste e la Lazio. In particolare l'agente è sembrato infastidito dal silenzio del presidente Lotito. Queste le sue parole: "Sono quaranta giorni che non sento nessuno della Lazio. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe.

In estate ci guarderemo intorno. Anche perché valutando l’ultima proposta che ci hanno fatto, siamo lontani dalla chiusura".