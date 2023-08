GENOA, Che clima a Marassi: già 27mila abbonati

FirenzeViola.it

Entusiasmo alle stelle per il ritorno del Genoa in serie A e per la campagna acquisti rossoblù che ha fatto impennare gli abbonamenti. Il club esulta: sono già 27mila le tessere vendute. La Fiorentina all'esordio proprio a Marassi troverà dunque un clima caldo e lo stadio pieno.

Ecco la nota: "Nella top 5 delle piazze italiane per numero di abbonamenti e posti assegnati, a una settimana dall’esordio in campionato. Non era mai successa una cosa così. Siamo in 27mila. E’ l’ultima chiamata per abbonarsi prima di mettere il cappello. Il Ticket Office al Porto Antico rimarrà aperto domenica, lunedì e, in via eccezionale, anche martedì 15 agosto (orario 10-19). Per gli interessati è preferibile attivarsi prima del via alla prevendita di Genoa-Fiorentina. Per abbonarsi, con modalità online, è necessario aspettare l’inizio della settimana".