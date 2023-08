FRANCHI, Sono in vendita i biglietti per il Lecce: le info

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina annuncia l'inizio della vendita dei biglietti per la gara col Lecce, seconda giornata di campionato nonché prima stagionale in casa. Di seguito la nota del club viola e la tabella prezzi:

Riparte il Campionato di Serie A e la Fiorentina torna allo Stadio Franchi per l’esordio casalingo contro il Lecce, domenica 27 agosto alle ore 18:30.

I biglietti saranno acquistabili in VENDITA LIBERA ovvero senza obbligo di tessera, dalle ore 15:00 del 16 agosto alle ore 23:59 del 26 agosto.

Disponibili per questa gara le tariffe scontate RIDOTTO UNDER 6 (in TUTTI i settori dello stadio) e UNDER 14 (in TUTTI i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Vip e Onore) esclusivamente presso il Fiorentina Point (acquisto possibile anche telefonando al numero 055.571259).

Per questa gara è attiva nel settore Curva Ferrovia la promo GENERAZIONE VIOLA: in tutte le fasi di vendita è disponibile con l’acquisto di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4. Per l’acquisto è necessaria una tessera InViola Premium/Gold Card emessa entro il 15/08/2023.