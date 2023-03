FLACHI, Cabral? Meno male che si è avuto pazienza

FirenzeViola.it

L'ex Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato a Italia7 del reparto offensivo gigliato: "Cabral è più attaccante di Jovic, meno male che un po' tutti hanno avuto la pazienza di aspettarlo. In generale, una volta che sia il brasiliano che l'ex Real hanno ritrovato la cosiddetta pace dei sensi, i risultati sono arrivati. Italiano è stato bravo a cambiare alcune situazioni di trovo e fossi in lui non trascurerei Ikoné né Gonzalez, entrambi in grado di fare la differenza".