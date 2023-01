FIO-SAMP, Le statistiche del match di Coppa Italia

Fra poco più di ventiquattro ore inizierà il cammino della Fiorentina nella Coppa Italia Frecciarossa: agli ottavi i viola sfideranno la Sampdoria, una gara secca da giocarsi al Franchi (calcio d'inizio domani alle 18). Nel consueto report statistico sul suo sito ufficiale, la Lega Serie A ha presentato così in numeri il match di domani:

Fiorentina e Sampdoria si sono affrontate 11 volte in Coppa Italia, di cui le ultime tre sempre agli ottavi di finale: sono cinque le vittorie della Viola rispetto alle due dei blucerchiati, completano il quadro quattro pareggi. Nelle tre occasioni in cui la Fiorentina ha incontrato la Sampdoria agli ottavi di Coppa Italia (1958/59, 1994/1995, 2017/18) i Viola hanno sempre passato il turno, mentre l’ultima volta che i blucerchiati hanno eliminato i toscani nella fase a eliminazione diretta del torneo è stata nel gennaio 1989 (quarti di finale). La Fiorentina è imbattuta nelle sette partite interne contro la Sampdoria in Coppa Italia (5V, 2N), infatti quella blucerchiata è la squadra con cui la Viola ha giocato più gare casalinghe rimanendo sempre imbattuta nella competizione. La Fiorentina ha perso senza segnare le ultime due partite in Coppa Italia, l’ultima volta che ha subito tre sconfitte di fila nella competizione è stata tra gennaio e dicembre 2008, mentre è da agosto 2004 che la Viola non manca il gol per tre gare consecutive nel torneo. La Sampdoria non supera gli ottavi di finale di Coppa Italia dall’edizione 2010/11 in cui vinse ai rigori contro l’Udinese (gennaio 2011); in quel torneo poi uscì contro il Milan ai quarti (1-2).

La Sampdoria è rimasta imbattuta nelle ultime due partite di Coppa Italia (1V, 1N), l’ultima volta che ha infilato una serie positiva più lunga in una singola edizione del torneo è stata nel 2008/09 (tre), ultima stagione in cui arrivò in finale. Le ultime due partite della Fiorentina agli ottavi di finale di Coppa Italia si sono prolungate fino ai supplementari: vittoria contro il Napoli in trasferta nel gennaio 2022 (5-2) e sconfitta contro l’Inter in casa nel gennaio 2021 (1-2). Nella scorsa edizione della Coppa Italia la Fiorentina ha segnato ben 14 reti, l’ultima volta che ha realizzato più gol in una singola stagione nel torneo risale al 2004/05 (15). Otto delle 14 reti della Fiorentina nella Coppa Italia 2021/22 sono state messe a segno su sviluppi di calcio piazzato, incluse tutte le ultime tre – nel successo per 3-2 fuori casa contro l’Atalanta lo scorso 10 febbraio (doppietta di Piatek e gol di Milenkovic). Valerio Verre è l’unico giocatore della Sampdoria ad aver segnato un gol in ciascuna delle ultime tre edizioni della Coppa Italia (rete contro l’Ascoli nel 2022/23). 12/01/2