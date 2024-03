EX OBIETTIVI, Vranckx: male in Bundes ma va in Nazionale

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nonostante una stagione tutt'altro che da incorniciare con il Wolfsburg, Aster Vranckx - ex giocatore del Milan e in estate obiettivo di mercato della Fiorentina - è stato convocato da Domenico Tedesco per i prossimi impegni del Belgio. Il centrocampista, tornato al Wolfsburg la scorsa estate per fine prestito, è intervenuto direttamente dal ritiro della nazionale in conferenza stampa e ha raccontato il suo momento: "Non vedo necessariamente questo ritiro come il ritiro più importante di tutti. Devo essere me stesso e portare quante più energie possibili.

Poi vedremo. Tedesco mi dà molta libertà, con lui ho un buon rapporto. Mi chiede solo di svolgere le mie mansioni e io seguo alla lettera le sue linee guida tattiche".