DS TERNANA, Viola saccheggiata? Hanno grandi giocatori

© foto di Federico Gaetano

Il nuovo direttore sportivo della Ternana Stefano Capozucca ha parlato in conferenza della prossima stagione e del mercato in entrata. Il dirigente rossoverde ha fatto il punto sulle trattative e specialmente al fatto che sono in arrivo tanti giocatori dalla Fiorentina Primavera. Tanto che i colleghi gli hanno chiesto, in maniera ovviamente simpatica, se avesse "saccheggiato" la formazione viola:

"No non l’ho saccheggiata - ha risposto Capozucca come riporta Ternananews.it -. E’ una Primavera che ha vinto tanto, negli ultimi due o tre anni, conosco questi giocatori. Distefano è un giocatore importante, anche gli altri due sono bravi. Giocatore di grande qualità di grande prospettiva fa parte di una scuderia di un grandissimo ex giocatore (Totti, ndr), se l’ha preso lui speriamo ci abbia visto lungo".