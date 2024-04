DIA, Potrebbe non rientrare in rosa: viola interessati

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Boulaye Dia è fuori dai convocati e dai convocabili della Salernitana a tempo indeterminato. Qualche settimana fa il nuovo tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, aveva prospettato una possibile riconciliazione con il giocatore, punta di diamante di una squadra che, di fatto, non ha mai potuto contare su di lui in questa stagione. Invece, per scelta societaria, Dia è out a tempo indeterminato e la sua stagione potrebbe essere finita anzitempo. Scontata una sua partenza in estate, anche se il capitale economico e tecnico è probabilmente depauperato rispetto all'estate scorsa.

In realtà non erano arrivare offerte da capogiro, solo una proposta del Wolverhampton, in prestito. Fiorentina e Lazio hanno espresso interesse, resterà da capire la valutazione dopo avere speso 12 milioni di euro un anno fa.