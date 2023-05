DE SISTI, Roma e Viola? Sarei contento se vincessero

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Picchio De Sisti, presente al Premio Margiotta, ha parlato a Radio Toscana in merito alla stagione di Fiorentina e Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Se Roma e Fiorentina dovessero vincere in Europa, sarei doppiamente felice. La viola deve ribaltare una gara che stava vincendo in tranquillità. La Roma dovrà andare in casa del nemico, pronta ad azzannarlo. C'è speranza perché entrambe non sono inferiori ai loro avversari".