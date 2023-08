DA LECCE, Recuperano Banda e Venuti. Assente Krstovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre alla prima partita stagionale in Conference League, per la Fiorentina si avvicina anche il debutto al Franchi, di domenica 27 contro il Lecce. In vista della trasferta di Firenze, i giallorossi potranno contare sui recuperi dell'esterno offensivo, Lameck Banda, e del terzino destro, grande ex della gara, Lorenzo Venuti, entrambi assenti al debutto stagionale per problemi fisici. Restano ancora dubbi, invece, su Nikola Krstovic, nuovo centravanti portato in Salento dal ds Corvino in questa sessione di mercato.

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del Lecce:

"Il lavoro della squadra è proseguito questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA. Mister D'Aversa ha potuto contare sull'intera rosa a disposizione, ad eccezione dell'assente Krstovic. Banda e Venuti hanno ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Domani altra seduta mattutina all'Acaya".