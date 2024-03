COSMI, Zaniolo lo vedrei bene in Italia, ma solo in un ruolo

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Fiorentina si torna a parlare di Nicolò Zaniolo: in prestito all'Aston Villa, dove non sta trovando molto spazio, il centrocampista di proprietà del Galatasaray ha espresso la sua volontà di tornare in Italia (qui le sue parole). Sull'ex Roma Serse Cosmi si è espresso così sul possibile ritorno in Serie A di Zaniolo: "Vedrei bene un suo ritorno in Italia. Non saprei dirvi in che squadra, sono certo però del ruolo che dovrebbe occupare.

Zaniolo deve giocare dietro la prima punta. In quella zona del campo sa esprimere al meglio le sue qualità migliori". Queste le parole di Cosmi a Radio Serie A.