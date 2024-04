CONFERENCE, Arbitri spagnoli per Fiorentina-Plzen

NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN FIORENTINA-GENOA 1-1? Fiorentina-Genoa termina 1-1 con le reti di Gudmundsson e di Ikoné per un pareggio al Franchi che serve poco soprattutto ai viola, che dicono addio quasi definitivamente alle speranze di un posto in Europa attraverso il campionato. Come sempre, la redazione... Fiorentina-Genoa termina 1-1 con le reti di Gudmundsson e di Ikoné per un pareggio al Franchi che serve poco soprattutto ai viola, che dicono addio quasi definitivamente alle speranze di un posto in Europa attraverso il campionato. Come sempre, la redazione... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi