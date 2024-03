CAVANI, L'età non conta: che rovesciata nel Boca!

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per Edinson Cavani l'età sembra non passare e a 37 anni incanta ancora con gol spettacolari. In Argentina alcune competizioni non si sono fermate per le Nazionali e il Boca Juniors ha giocato in Copa Argentina. Il Matador ha segnato due gol, a dimostrazione che il feeling con il gol è rimasto, ed in particolare si è fatto applaudire per una semirovesciata molto spettacolare, postata dallo stesso Boca sui social.