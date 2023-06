BOLOGNA, Motta in orbita Napoli. Idea Di Francesco

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Thiago Motta è uno degli allenatori più chiacchierati in vista del possibile domino delle panchine che potrebbe accadere in Serie A la prossima estate. L'italo brasiliano è uno dei nomi che sono stati accostati al Napoli che dovrà trovare un nuovo allenatore dopo l'addio di Spalletti, nomi che coinvolgono anche Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina. Il Bologna, proprio per questo motivo e visti gli interessamenti da parte anche di PSG e Juventus, si starebbe cautelando con Eusebio Di Francesco, chiaramente con l'intento di non farsi trovare impreparato in caso di addio anticipato di Motta. A riportarlo è Tuttosport.