BENNACER, Spavento in Algeria ma contro i viola ci sarà

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riferisce l'edizione odierna de il Corriere Dello Sport, in casa Milan l’allarme per le condizioni di Bennacer è rientrato. Il centrocampista rossonero aveva lasciato il ritiro dell’Algeria nel corso della settimana a causa di lievi dolori. Ma non si tratta di un vero e proprio infortunio.

In accordo con lo staff medico del Milan, la nazionale algerina lo ha mandato a casa per osservare alcuni giorni di completo riposo. Tra domani e martedì Bennacer potrà ricominciare la preparazione verso la trasferta di Firenze, ma tutto sta procedendo secondo programma. Tra pochi giorni si rivedrà in gruppo anche Tommaso Pobega dopo tre mesi di calvario, ma sarà comunque out dalla gara del Franchi di sabato.