INDISCREZIONI DI FV IND. FV, KOUAMÉ ARRIVA MARTEDÌ. SUI RECUPERI... Non sarà oggi il primo giorno di Christian Kouamé in riva all'Arno. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'arrivo dell'attaccante è stato rimandato a martedì. Mentre non sono previste prima di lunedì... Non sarà oggi il primo giorno di Christian Kouamé in riva all'Arno. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, l'arrivo dell'attaccante è stato rimandato a martedì. Mentre non sono previste prima di lunedì... NOTIZIE DI FV PRADÈ, IGOR HA QUALITÀ RARE DA TROVARE. SPAL AVRÀ... Presente assieme al nuovo acquisto viola Igor, il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha preso la parola in sala stampa per presentare il difensore. Ecco le sue dichiarazioni: "Ieri abbiamo la foto tutti insieme per far capire come il nostro mercato sia stato... Presente assieme al nuovo acquisto viola Igor, il direttore sportivo viola Daniele Pradè ha preso la parola in sala stampa per presentare il difensore. Ecco le sue dichiarazioni: "Ieri abbiamo la foto tutti insieme per far capire come il nostro mercato sia stato... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 5 Febbraio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi