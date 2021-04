ANGELONI, Aquilani? Qualità indiscusse. Commisso...

Il responsabile del settore giovanile viola, Valentino Angeloni ha commentato così la vittoria della Coppa Italia da parte della Primavera Viola ai microfoni dei social ufficiali ACF: "Siamo molto felici perché siamo entrati nella storia. Abbiamo fatto un record e la felicità è enorme. Ci tenevamo che il presidente alzasse la coppa. Dietro c'è un grande lavoro, abbiamo battuto ed eliminato squadre importanti. La soddisfazione più grande è aver visto crescere in maniera esponenziale questi ragazzi con la speranza che un domani siano pronti per la nostra prima squadra".

Su Aquilani: "All'inizio dell'anno qualcuno ha storto la bocca. Le qualità di Alberto sono indiscusse, come uomo e come allenatore. Le sue idee si sposavano e si sposano con quello che è il nuovo modello di calcio della Fiorentina".

Sulla rosa formata da toscani: "Abbiamo raccolto quella che era l'indicazione della proprietà. In tutta la Fiorentina abbiamo l'83% di giocatori toscani. E' un dato altissimo. In Primavera abbiamo voluto portare su dei ragazzi del 2004, che sono frutto del lavoro fatto negli anni precedenti. Questo salto non fa altro che farli crescere".

Sul presidente Commisso e il rapporto coi ragazzi: "La presenza del presidente, anche quando è in America, è costante. Dopo la vittoria col Bologna mi ha chiamato. E' presente anche quando è lontano. Con tutta la dirigenza siamo in costante contatto, l'informazione è giornaliera. Io ho avuto l'opportunità di girare molte squadre e solo chi ho notato questo interesse concreto e costante".

Sul campionato Primavera: "Abbiamo fatto meno bene come punti. Mancano dieci gare e quindi dobbiamo cercare di migliorare la nostra classifica. Se vado a rivedere tutto il percorso, aldilà di alcuni momenti difficili, abbiamo giocato bene raccogliendo poco in alcune circostanze. L'importante però è vedere come si comportano e la loro crescita".

Sulla Primavera donne: "Hanno voluto omaggiare la Primavera maschile regalando loro un maglietta molto bella. Ringrazio tutto il comparto Women".

Sullo staff e i collaboratori: "Hanno fatto tutti un grandissimo lavoro, è importante che ci sia condivisione e spesso noi condividiamo molte cose tra Prima squadra e Primavera. Questi traguardi vengono raggiunti soltanto se c'è condivisione".