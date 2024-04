ACF, I convocati viola per Plzen: partono in ventisei

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Vincenzo Italiano e la Fiorentina hanno diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Viktoria Plzen. Tutti presenti, come filtrava già dalla rifinitura odierna al Viola Park: da Barak a Terracciano, partono in 26. Non c'è Castrovilli perché fuori dalla lista UEFA consegnata dal club a febbraio. Questo l'elenco completo:

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, M. Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Kouame, Nzola, Sottil.