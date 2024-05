ITALIANO, Vuole salutare il Franchi con 50 successi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani sera contro il Napoli Vincenzo Italiano siederà per l'ultima volta da allenatore della Fiorentina sulla panchina del Franchi. Il tecnico siciliano vuole salutare al meglio, con una vittoria che significherebbe Conference League, lo stadio che l'ha visto grande protagonista negli ultimi tre anni. Non solo, in caso di successo, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, Italiano raggiungerebbe la cinquantesima vittoria casalinga su 81 gare disputate con i viola nell'impianto di Campo di Marte. Prima della sfida contro i partenopei, dai trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Catanzaro nell'agosto 2021 alla gara di lunedì sera contro il Monza Italiano ha vinto il 61,3%. delle sfide casalinghe segnando 150 reti totali.

Adesso per mettere in cassaforte la terza partecipazione consecutiva alle coppe europee e per arrivare con il giusto spirito alla finale di Atene, serve chiudere nel migliore dei modi l'avventura al Franchi.