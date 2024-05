REPUBBLICA, Colpo di testa: l'arma in più dei viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato questa mattina dall'edizione odierna de La Repubblica(Firenze), la Fiorentina svetta su tutte le altre formazioni di Serie A per il numero di gol segnati di testa. La squadra di Italiano guida infatti questa speciale classifica con 17 reti segnate. Eppure, partito Yerry Mina, nella rosa della Fiorentina non ci sono calciatori che spiccano per la loro stazza fisica. Queste marcature sono quindi il frutto dell'abilità di chi batte i piazzati, di un gioco che porta gli esterni spesso a crossare dal fondo e della scelta di tempo, spesso ottima, di chi in area svetta sui difensori avversari. In modo particolare Nico Gonzalez e Martinez Quarta che guidano la graduatoria dei marcatori viola di testa con rispettivamente 5 e 4 centri.

I dati in campionato dimostrano come, in una cronica difficoltà a trasformare in gol le tante azioni create, il colpo di testa sia l'arma in più dei gigliati in fase offensiva. Su 53 centri totali, ben 17, praticamente quasi uno su tre, sono arrivati con un'incornata. Se il discorso viene ampliato a tutte le competizioni, i gol di testa diventano addirittura 23 stagionali e ancora mancano all'appello quattro partite. Ritornando alla sola Serie A, oltre ai 5 gol di Nico e ai 4 del Chino, spiccano i due di Ranieri e soprattutto le incornate di alcuni insospettabili come Ikonè e Duncan. A segno di testa è andato anche Beltran, ben servito da Faraoni contro l'Udinese, Mandragora, alla prima di campionato contro il Genoa, e Kouame. Risalta invece in negativo l'assenza in questa lista di Nikola Milenkovic. Il centrale serbo, che in viola ha segnato ben 9 delle 17 reti totali con la fronte, ancora è fermo a zero. Chissà che non si sia tenuto per il momento più bello.