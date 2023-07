ABBONAMENTI, Raggiunta quota 15mila: il comunicato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

"Un grazie speciale ai primi 15.000 tifosi viola che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 23/24". Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina comunica così il raggiungimento di quota 15mila abbonati per il prossimo anno. Un numero ancora lontano rispetto alla cifra record di 21mila tessere stagionali staccate nella precedente annata, ma comunque incoraggiante se pensiamo all'incremento dei prezzi ed alle problematiche legate al restauro del Franchi che impedisce di vendere abbonamenti per la Curva Ferrovia ed i settori limitrofi.