ULIVIERI A RFV: "Ringrazio tutti per l'affetto. Palladino ha una grande qualità per un top manager"

Renzo Ulivieri torna a parlare a Radio FirenzeViola. Dopo il periodo difficile vissuto negli ultimi mesi, lo storico tecnico toscano ha parlato anche del recente passato: "Ringrazio tutti per gli auguri di guarigione, non ho avuto tempo di rispondere negli ultimi mesi, adesso parlo per la prima volta e vi dico che sono stati tantissimi quelli che mi hanno scritto. Mi son sentito male a Roma durante una partita della Nazionale e ho avuto tre interventi, non è stato facile ma adesso sto recuperando".

Si aspettava una vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta?

"Io mi aspettavo che la Fiorentina facesse la Fiorentina e l'Atalanta facesse l'Atalanta, invece si sono invertite le maglie. La Fiorentina ha fatto l'Atalanta, per aggressività e fisicità. Merito di Italiano, che sta influendo nella crescita di una squadra che, nei principi generali, mi sembra sempre più vicina all'Atalanta. Non mi aspettavo certo un gol del genere da parte di Mandragora, sarebbe stata follia, ma è stato molto bello e decisivo. L'Atalanta non stava bene fisicamente, almeno io l'ho vista così la partita d'andata. Per questo, per la partita di ritorno sono preoccupato per la Fiorentina, che poteva andare a Bergamo con qualche gol in più di vantaggio".

Ci sono tanti allenatori che stanno facendo bene. Tra questi, tanti di loro sono papabili per la panchina viola.

"Gilardino sta facendo molto bene. Thiago Motta pure, il Bologna gioca un calcio tra i migliori visti in Italia negli ultimi anni, ma addosso a lui ci sono tante grandi squadre. Palladino pure, ha fatto il corso con me, è un allenatore molto flessibile a livello tattico e questa è una grande qualità".

Italiano secondo lei è pronto per il Napoli?

"Non lo so, Napoli è una piazza particolare con una gestione particolare. Come qualità può essere pronto per tutto, però non so cosa potrà accadere a Napoli nei prossimi mesi".

E su Aquilani che ci dice?

"Le sue esperienze le ha fatte. Come base vi dico che vederlo da allenatore della Primavera della Fiorentina era un divertimento. Poi, quando ha fatto il corso a Coverciano, mi disse che sarebbe arrivato in Serie A dopo due anni di panchina. La profezia potrebbe quindi avverarsi a breve".

Domenica c'è Juventus-Fiorentina, che gara si aspetta?

"Dipende dalla Juventus. Se la Juve è quella del primo tempo con la Lazio è poca cosa, se è quella del secondo tempo bisogna stare molto attenti perché è comunque una squadra con valori importanti, mi riferisco soprattutto a Chiesa e Vlahovic".

