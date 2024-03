RASTELLI A RFV, Lopez ha problemi di personalità

FirenzeViola.it

Massimo Rastelli a Radio FirenzeViola

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, a Palla al Centro, spazio al tecnico Massimo Rastelli. Queste le sue parole: "Italiano sa come cambiare metodo di gioco. Anche perché ha calciatori duttili, penso a Bonaventura e Beltran. Ho notato che nell'ultimo periodo ha cambiato molto nel modo di far giocare la sua squadra. Maxime Lopez? Lui è sempre stato un grande talento inespresso, in Italia ha fatto bene ma non è mai arrivato ai livelli a cui poteva aspirare, a questo punto penso possa essere un problema psicologico, di personalità e anche di mancata continuità di impiego, perché Arthur si è imposto da subito come perno di questa Fiorentina".

E sulla situazione sulla sinistra, con il ballottaggio Biraghi-Parisi quasi sempre risolto in favore del primo, Rastelli ha detto: "Biraghi per me è anche troppo criticato alle volte. Parisi ha fatto benissimo a Empoli, ha un grande carattere. Ha fatto la gavetta e forse a inizio stagione ha faticato per lo step Empoli-Firenze. Per me soffre anche per i problemi fisici che ha avuto".

Infine, così Rastelli su Ikone e Sottil: "Non so cosa convenga fare. Magari uno si decide a liberarsi di loro e poi esplodono in un altro contesto. Io penso che la società e Italiano, attraverso il lavoro quotidiano, possano avere bene l'idea se sono calciatori "migliorabili" o no".