DA POZZALLO, Joe Barone e la passione per la Vespa

Fonte: da Pozzallo, Niccolò Santi

Da Pozzallo, dove oggi andrà in scena la messa in suffragio per dare l'estremo saluto a Joe Barone, il Vespa Club Pozzallo racconta a Firenzeviola.it la passione del dirigente per lo storico mezzo di locomozione: "Siamo nati nel novembre 2023, prima insieme a Joe facevamo parte di un gruppo della Provincia - raccontano gli esponenti. Lo aspettavamo per il periodo estivo per fare qualche giro con la fascia del nostro Vespa Club sulla sua Vespa.

L'estate lui la trascorreva nella sua casa al mare e faceva qualche giro nella zona.Si faceva vedere sempre in maniera molto normale, arrivava in vespa al mare come tutti. Ieri abbiamo mandato una delegazione che ha portato la fascia del Vespa Club Pozzallo accanto a quella della Fiorentina".