SCUDETTO, La Roma allunga: asfaltato il Sassuolo

La Roma asfalta il Sassuolo nella giornata corrente della Serie A Femminile, vincendo per 3-0 e allungando ancora sulle inseguitrici nella Poule scudetto. Doppietta di Giugliano e sigillo finale di Giacinti, le giallorosse sono ormai ad un passo dalla conquista del titolo: +10 sulla Juventus seconda in classifica. Mentre domani tocca alla Fiorentina, in casa con l'Inter, per tentare di ridurre il gap con le bianconere al secondo posto.

Classifica: Roma 54*, Juventus 44, Fiorentina 39, Sassuolo 29, Inter 27

* una gara in meno