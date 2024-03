BIELLA, A breve Juve-Fiorentina Femm. Le scelte ufficiali

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Juventus-Fiorentina Femminile sta per prendere il via. A Biella, le viola di De La Fuente affrontano nuovamente le bianconere, battute nel doppio confronto di Coppa Italia di poche settimane fa per l'accesso alla finale. Stavolta si gioca per la Poule scudetto, con le ragazze viola che inseguono le rivali a cinque punti di distanza, al secondo posto dietro all'irraggiungibile Roma. Queste le formazioni ufficiali:

Juventus Women: Peyraud-Magnin; Gama, Calligaris, Lenzini, Boattin; Caruso, Grosso, Echegini; Thomas, Beerensteyn, Girelli.

Fiorentina: Baldi; Erzen, Tortelli, Georgieva, Faerge; Boquete, Jóhannsdóttir, Severini, Longo; Janogy, Hammarlund.