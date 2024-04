È JACK L'UOMO GIUSTO E DECISIVO A CUI ORA SERVE AGGRAPPARSI CON FIDUCIA

FirenzeViola.it

"Il Gallo gioca perché deve fare gol e farci vincere la partita. Deve far gioire tutti". Ha parlato così Vincenzo Italiano due giorni fa, annunciando la presenza di Belotti da titolare contro il Viktoria Plzen. Giusto dare carica ad un giocatore che sa anche sopportare certe pressioni ma l'impressione generale è che in questo momento per curriculum, forma ed esperienza internazionale l'uomo giusto a cui aggrapparsi sia Jack Bonaventura.

E' lui che può, forse più di altri, indirizzare la partita nel verso giusto. Giovedì scorso in Repubblica Ceca era indisponibile e la sua assenza si è avvertita, la squadra è apparsa ancor più piatta. In una partita che si annuncia chiusa, contro una formazione che fa della solidità difensiva la sua arma migliore servirà l'imprevedibilità di Bonaventura, che anche nell'ultima sfida contro il Genoa è stato uno dei migliori, se non il migliore in assoluto. E' lui che in questo momento pare poter trovare la giocata sorprendente, precisa, costruita con la tecnica che lo ha sempre contraddistinto (vedi il cross perfetto di lunedì sera per la testa di Ikonè). Il suo destro educato, domani in particolare, dovrà essere pennello ma anche... coltello.

E' vero che ci si aspetta che Gonzalez possa finalmente salire in cattedra, ma Jack è sempre più il punto di riferimento in campo, in grado di scuotere anche i compagni nei momenti delicati del match. E' accaduto ad esempio in una fase calda della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma soprattutto è quella pedina che può prendersi anche qualche responsabilità in più rispetto agli altri, rischiando la giocata o la conclusione. E' quello che si aspettano in molti anche perchè ripensando per esempio a questa stagione in alcuni momenti clou è stato proprio lui a togliere le castagne dal fuoco per la Fiorentina. Viene in mente ad esempio la partita interna di campionato contro il Bologna, con i viola che erano reduci da tre sconfitte consecutive. Fu lui a sbloccare la partita vinta 2-1 con una conclusione di rara bellezza, una perla finita all'incrocio.

Sono sette i gol realizzati in campionato (l'ultimo nella vittoria contro la Lazio e dopo quella finora non ne sono arrivate altre per i viola in A), mentre in Conference in questa edizione in quattro presenze non ha ancora segnato. Ecco dunque che quella di domani potrebbe essere la volta buona, un ottimo modo per far ripartire tutta la squadra. Serve affidarsi soprattutto a lui perché la sensazione è che Bonaventura a differenza di altri non sbagli l'approccio alla gara e al tempo stesso, dall'alto dei suoi 34 anni, sappia anche leggere e interpretare le varie fasi della partita. intelligenza tattica e furore agonistico. L'input in campo potrà darlo Bonaventura.