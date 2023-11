CHE PARTENZA! UN AVVIO MIGLIORE SOLO NELLA PRIMA ERA SOUSA

FirenzeViola.it

La Fiorentina in questo inizio di stagione ha palesato diverse criticità, su tutte quella che fa capo alla sterilità dei propri centravanti, ma anche svariati pregi. Altrimenti al dodicesimo turno non occuperebbe la sesta posizione (quinta ex aequo con l'Atalanta) a quota 20 punti, su 36 disponibili. Ciò che allarma parte della tifoseria, forse, è la discontinuità di rendimento manifestata a più riprese dalla compagine di Vincenzo Italiano, tuttavia, dati alla mano in sole tre occasioni dall'era Vincenzo Montella ad oggi i viola sono partiti più forte.

La più recente fa capo al primo anno in riva all'Arno di Paulo Sousa, la cui Fiorentina chiuse le prime dodici giornate al primo posto con ben 27 punti. Appena due mesi più tardi sarebbe sopraggiunto il famigerato "ridimensionamento" foriero di un decadimento costante, disinnescato solo dall'attuale allenatore viola, Italiano, nella stagione del ritorno in Europa a distanza di un lustro: parliamo dell'annata 2021-22, che tra l'altro battezzò i gigliati 9° dopo dodici turni a 18 punti. L'avvio migliore con il tecnico siciliano prima di quello odierno.

Tornando a noi, le altre migliori partenze risalgono ai primi due campionati di Montella alla guida di una Fiorentina capace di totalizzare, al termine delle prime 12 giornate, 24 punti che valsero il quarto posto nel 2012-13 e il quinto nel 2013-14. Le proiezioni al termine delle stagioni succitate? Nel 2015-16 il club toscano acciuffò il quinto posto a 64 punti, nel 2013-14 il quarto a 65 punti, mentre nel 2012-13 il quarto con un record di 70 punti. Nessuna certezza, ma a giudicare dalle statistiche le previsioni per l'attualità si fanno rosee.

2023-24

Fiorentina 6^ con 20 pt - ITALIANO

2015-16

Fiorentina 1^ con 27 pt - SOUSA ---> 5^ a fine stagione

2013-14

Fiorentina 5^ con 24 pt - MONTELLA ---> 4^ a fine stagione

2012-13

Fiorentina 4^ con 24 pt - MONTELLA ---> 4^ a fine stagione