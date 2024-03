TUDOR, Impegni decisivi? Non esistono partite della vita

FirenzeViola.it

Alla vigilia di Lazio-Juventus, il neo tecnico biancoceleste Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa e, tra i tanti temi trattati, ha detto la sua sui prossimi impegni dei capitolini: "Non esistono partite della vita, è tutta un’esagerazione, è tutto fumo. Sono partite. A me interessa la squadra, prepararla bene, oggi voglio caricarla. Questo appartiene a me. Il resto è tutto fumo”.