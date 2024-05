ARTHUR, Ringrazio Italiano. Vogliamo vincere per Joe

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La Fiorentina riparte all'indomani della vittoria contro il Monza e si ritroverà alle ore 11 al Viola Park per iniziare a preparare la partita di venerdì sera contro il Napoli. Allenamento di scarico per chi ha giocato ieri, normale invece per chi non... La Fiorentina riparte all'indomani della vittoria contro il Monza e si ritroverà alle ore 11 al Viola Park per iniziare a preparare la partita di venerdì sera contro il Napoli. Allenamento di scarico per chi ha giocato ieri, normale invece per chi non... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 maggio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi