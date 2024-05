AMERINI A RFV, Con EL ci vuole allenatore di livello

FirenzeViola.it

Daniele Amerini, ex viola, è intervenuto su Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro. Queste le sue parole:



Con la vittoria di ieri, la Fiorentina sale all'ottavo posto valido per la Conference. C'è chi sostiene che non sia una cosa positiva, lei cosa ne pensa?

"Credo che l'abitudine a certi traguardi sia una cosa positiva. Sono per rimanerci, con il fatto della finale un pò può dare fastidio. Senza finale la maggior parte delle persone poteva avere un pensiero diverso. Rispetto a un mese fa, si parla in modo più positivo della squadra e del mister".

Se Italiano dovesse lasciare la panchina viola serve un allenatore che possa fare meglio, ma dipenderà dai risultati della stagione?

"In base a come finirà la stagione, ci sarà un tipo di allenatore. Se la Fiorentina dovesse andare fuori da tutto ci sarebbe da ricostruire, se invece andrà in Europa League ci sarà un allenatore di livello".

Lei conosce bene il percorso di Macia che fece ottimi risultati con la Fiorentina. Nel caso di un suo ritorno, può portare consigli alla società?

"Credo che la società vada su persone che conoscono. Con Pradè ha fatto bene e potrebbe essere la persona giusta. È un profilo internazionale e conosce i giocatori, il passaggio a La Spezia ha abbassato il livello nella visione dei tifosi, ma rimane un uomo di calcio importante nel panorama internazionale".

