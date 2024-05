CAGNI A RFV, Italiano è in simbiosi con i giocatori

FirenzeViola.it

L'allenatore Luigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, nella trasmissione Viola Amore Mio, per rispondere ad alcun delle nostre domande:

Considerando che Beltran è seconda punta, Parisi e Dodo sono più terzini di spinta che di copertura, è ipotizzabile un 3-5-2 in futuro?

"Quello che conta in questo momento è mettere in campo i giocatori che stanno bene fisicamente e mentalmente. Il modulo lo fai in base alle caratteristiche dei giocatori stessi. La cosa da sapere è a che punto sono i giocatori in questo momento. Con Beltran, Dodo e Parisi va bene anche il 3-5-2. Quello che conta è che il giocatore esprima al massimo le sue qualità nel ruolo più adatto a lui. Italiano, secondo me, ha la fortuna di avere dei giocatori in squadra che non ce ne sono tanti in giro".

La tensione a Firenze è focalizzata sulla finale. In quella partita, Italiano avrà imparato qualcosa dalla finale dell'anno scorso?

"Un anno conta molto soprattutto a un allenatore giovane e di qualità come lui. Ormai è in simbiosi con i giocatori essendo al terzo anno. In questo momento lui sta pensando a venerdì contro il Napoli, può anche permettersi di fare turnover. Se lui e il suo staff avranno la qualità di portare i giocatori a una condizione mentale e fisica ottima, sarà sicuramente a buon punto e ottenere tutto ciò non è facile soprattutto dopo una stagione così lunga. Ma lo vedo molto maturo sotto questo aspetto".

