JOVETIC, Dovessi segnare alla Fiorentina non esulterei

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna di Repubblica propone un'intervista a Stevan Jovetic, grande ex della finale di Conference tra Olympiacos e Fiorentina in programma il prossimo 29 maggio. Il montenegrino annuncia: "Dovessi segnare alla Fiorentina non esulterò. Anche se è una finale europea, come potrei?".

Segno del ricordo indelebile dei suoi 5 anni a Firenze, impossibili da dimenticare. "Una partita del genere contro la “mia” Fiorentina sarà davvero emozionante - dice ancora Jojo - Io seguo sempre le partite della Fiorentina. È una squadra forte e quando la vedo giocare bene sono ancora molto felice". Conclude con la stima per la squadra viola ma soprattutto per il tecnico: "Vincenzo Italiano è davvero bravo. Anzi forte, come si direbbe per un calciatore".