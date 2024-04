PLZEN, Settore ospiti sold-out. Richieste erano il doppio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il settore ospiti di Plzen giovedì sera sarà tutto esaurito. Lo riporta La Nazione, che racconta l'ondata viola pronta a riversarsi in Repubblica Ceca: saranno 630 i tifosi della Fiorentina nel settore ospiti per il quarto di finale di Conference League, più 100 tifosi in tribuna, ma le richieste erano almeno il doppio. Lo stadio si preannuncia gremito in ogni ordine di posto (circa 12.000 spettatori). Impianto contenuto nelle dimensioni, ma sicuramente caldo.