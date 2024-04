TUTTOSPORT, Lo sfogo di Allegri: ecco cos'è successo

FirenzeViola.it

L'edizione odierna di Tuttosport racconta i retroscena dello sfogo di Massimiliano Allegri al fischio finale di Juventus-Fiorentina domenica sera. L'allenatore ha discusso animatamente con i dirigenti ancor prima che i giocatori tornassero negli spogliatoi. Non un litigio ma un momento in cui il tecnico ha dimostrato quanto sia ancora dentro il progetto.

Era arrabbiato, il tecnico livornese, per diversi motivi: la gestione del finale di partita, le difficoltà nel chiudere il conto con un avversario che concedeva spazi, l’impatto che non è riuscito a dare qualche giocatore entrato dalla panchina come Alcaraz, un paio di episodi rischiosi, a suo modo di vedere (come quando Yildiz invece di andare alla bandierina per amministrare il tempo, decide di accentrarsi per cercare il tiro). Ma sbollita quella rabbia e scaricata la tensione in cinque minuti, Allegri si è poi diretto dalla squadra, nel frattempo rientrata negli spogliatoi, e con calma ha espresso ai giocatori un concetto che suona più o meno così: “Pensiamo al derby ora, vinciamo per rimanere vicini al Milan e puntare al secondo posto”.