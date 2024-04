GAZZETTA, Pronto turnover. Giorno libero? Il motivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport si proietta sull'impegno di giovedì della Fiorentina contro il Viktoria Plzen e sottolinea come tutta Italia sarà al fianco della squadra di Italiano da cui dipenderà con tutta probabilità l'eventuale quinta squadra in Champions League la prossima stagione. Nella trasferta in Repubblica Ceca, scrive la rosea, servirà in ogni caso una rivoluzione sia dal punto di vista dell'impatto con la gara che da quello delle scelte del tecnico: rispetto alla Juventus ne dovrebbero cambiare almeno cinque in quello che si prospetta un ampio turnover. Beltran, Maxime Lopez, Parisi, Quarta e Sottil potrebbero essere inseriti nello scacchiere viola.

C'è da ritrovare la vera Fiorentina e probabilmente non è un caso che ieri sia stato annullato l'allenamento inizialmente previsto nel pomeriggio. È possibile che Italiano abbia visto i suoi giocatori veramente scarichi dopo l'ennesimo impegno a Torino.