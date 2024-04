CORR.SPORT-STADIO, Solo il Liverpool prende più pali

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio apre in prima pagina con il dato sui legni colpiti dalla Fiorentina in questa stagione: con la traversa di Nico Gonzalez contro la Juventus, siamo arrivati a 18 colpiti da inizio stagione nel solo campionato. Un dato che mette la squadra di Italiano al secondo posto in Europa, se valutiamo che solo il Liverpool con 20 ne ha colpiti di più, mentre il Bayer Leverkusen è a 18 proprio come i viola di Vincenzo Italiano. Le seconde italiane in classifica sono Genoa e Inter capaci di colpire 16 legni in stagione. "Scusi chi ha fatto palo?", prova a sdrammatizzare il quotidiano ricordando la celebre frase del "Secondo Tragico Fantozzi".