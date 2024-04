CONFERENCE, Che numero: 56 gol fatti in due stagioni

FirenzeViola.it

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, in Conference League la Fiorentina ha un numero incredibile: è andata a segno ben 56 volte in queste due stagioni. Almeno 14 volte in più di qualsiasi altra squadra nella storia della competizione se consideriamo che il Gent, secondo in questa speciale classifica, è fermo a 42 reti. Solo questa stagione, la squadra di Italiano segna una media di 2,4 gol a partita.