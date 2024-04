BELOTTI, Il momento di tornare a cantare per il Gallo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato questa mattina dal Corriere Fiorentino, Belotti non segna da 939 minuti. L'ultima rete del gallo infatti risale al suo esordio al Franchi contro il Frosinone ad inizio febbraio. Lunedì dopo la gara contro il Genoa anche Vincenzo Italiano ha spronato il suo attaccante per aiutarlo a ritrovare la via del gol: "L’ho tolto perché, ve lo dico subito, giovedì Belotti gioca e deve segnare e farci vincere la partita. L’ho detto anche a lui, se lo merita per quello che sta facendo ed è arrivato il momento che faccia gioire se stesso, i suoi compagni e tutta la città".

Le possibilità per i viola di tornare a giocarsi una finale europea passano inevitabilmente anche dai piedi del gallo, e proprio per questo il tecnico ex Spezia negli ultimi giorni gli ha confermato la fiducia. Anche perché va detto che, gol a parte, il lavoro di Belotti per la squadra è encomiabile. La speranza di tutti i tifosi viola allora è che, oltre al sacrificio per i compagni, Belotti abbia recepito il messaggio di Italiano e contro il Viktoria Plzen torni ad alzare la cresta sotto la Fiesole.