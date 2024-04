ATTACCANTI, Non segnano da 2 mesi. L'ultimo fu Beltran

FirenzeViola.it

Sono quasi due mesi che un attaccante della Fiorentina non segna in Serie A. Il dato è riportato dal Corriere dello Sport - Stadio che ricorda la rete di Lucas Beltran contro l'Empoli il 28 febbraio scorso. Poi più nulla né dagli esterni né dalle prime punte. In cinque gare non ha segnato Nico, non lo hanno fatto Sottil, Ikoné e Kouame e tantomeno Nzola e Belotti. Anche e soprattutto così si spiega l’andamento lento della squadra viola in Serie A