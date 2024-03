VETRINI A RFV, Decisioni di Rocco corrette. Ci vuol tempo

FirenzeViola.it

Il direttore generale del Grosseto Filippo Vetrini ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'. Queste le sue parole: "Il ricordo di Joe Barone è ancora vivo e credo che sia una tragedia anche per la Fiorentina che si dovrà riorganizzare al più presto perché purtroppo lo spettacolo deve continuare. Barone accentrava su di sé tante cose dall'organizzazione tecnica a quella aziendale. I nostri rapporti sono sempre stati intensi e questa tragedia ci ha colpito dal punto di vista personale. Queste cose fanno riflettere anche sul senso della vita".

Come cambierà ora la gestione della Fiorentina?

"Ci sono diverse similitudini tra le gestione della Fiorentina e quella del Grosseto perché siamo entrambe società molto snelle, ovviamente con le dovute proporzioni. Secondo me Commisso ha preso le decisioni corrette estendendo le competenze alle persone che erano più vicine a Barone, potranno ultimare il suo lavoro. La gestione è familiare e ovviamente mancherà un punto di riferimento, ci vorrà del tempo per assorbire questa assenza".

