POESIO A RFV, Italiano si convince con la prospettiva

Ernesto Poesio a Radio FirenzeViola

Il giornalista del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" soffermandosi sul futuro della panchina viola: "A me sinceramente piacerebbe Italiano, nel senso sarei contento se restasse e se continuasse questo processo di crescita. Sono convinto abbia ancora qualche cartuccia da sparare qui a Firenze. Prima di quello che è successo, con la tragedia di Barone, la strada sembrava segnata, con Italiano che stava per salutare. Adesso tutto dipende da quello che succederà sia in campo che fuori".

Ci vuole una coppa per convincerlo?

"Io credo che serva più che altro la prospettiva. Che se dovesse essere quella di continuare a crescere e magari agguantare l'Europa League, potrebbe andare bene. Italiano, a Firenze, vuole semmai continuare e non ripartire".

Come si ridisegna il ruolo di Pradè?

"Pradè si è sempre stato affiancato da un'altra figura a livello tecnico. Non so se lo farà Burdisso, ma credo che si cercherà una persona come era Macià nel 2013 perché Pradè lavora meglio in coppia. Non è vulcanico come Corvino, è un coordinatore di lavoro".

