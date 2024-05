REPUBBLICA, Incredibile ADL: vuol spostare Fio-Nap

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso retroscena raccontato quest'oggi da Repubblica in merito a Fiorentina-Napoli, fissata ieri dalla Lega per venerdì 17. Secondo quanto scrive il quotidiano, il Napoli non vuole giocare in questa data - in particolare non lo vorrebbe il presidente De Laurentiis - e quindi il presidente della Lega Casini ha chiamato la Fiorentina per convincerla a cambiare orario. La partita probabilmente può slittare a sabato, come da richiesta del presidente De Laurentiis.