NZOLA, "Problemi personali" alle spalle: ora è rigenerato

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport - Stadio analizza il momento di M'Bala Nzola, protagonista nella doppia sfida col Club Brugge. L’angolano si è calato nella parte alla perfezione, dimostrando di avere voglia di incidere nella volata finale che attende la squadra viola da qui al termine della stagione. Il cambio di marcia del centravanti è evidente e quanto mai puntuale, visto che ci sarà bisogno di alternarlo il più possibile a Belotti per permettere al Gallo di dosare al meglio le forze dopo aver giocato più o meno tutte le partite da quando si è trasferito a Firenze.

"Nulla ci toglie dalla testa che quei «motivi personali» a cui il club si è appellato per giustificarne l'assenza di oltre due settimane nascondessero, in realtà, qualcosa di più profondo", scrive il quotidiano, ma l'importante è che ora la squadra possa contare su un giocatore in più e non su uno in meno come è accaduto per tanto, troppo tempo.