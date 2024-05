INIZIA LA MISSIONE EL KAABY. TEST PER I CENTRALI VIOLA

FirenzeViola.it

Un occhio al campionato e uno all'Olympiacos. Così scorreranno i giorni che ci separano dal 29 maggio, quando ad Atene la Fiorentina proverà a vincere la Conference League nella finale che suonerà tanto come rivincita dopo la delusione dello scorso anno. Davanti stavolta non ci sarà il West Ham di David Moyes, bensì i greci di Mendilibar, uomo che sa già come si vincono le coppe, per informazioni chiedere alla Roma la scorsa stagione.

Una finale in trasferta

Una squadra, i biancorossi del Pireo, che si prepara alla grande sfida provando anche a vincere il titolo in patria prima di affrontare la Fiorentina nella propria città. Perché sebbene la finale di Conference si giochi nello stadio degli acerrimi nemici dell'AEK Atene con cui si giocano proprio il titolo di Grecia, è ovvio che le condizioni siano decisamente più favorevoli per una tifoseria molto calda e sempre vicina alla propria squadra. Una corsa al biglietto che prevederà una massiccia presenza di tifosi biancorossi a fronte delle poche migliaia che arriveranno da Firenze complice una trasferta tutt'altro che agevole, soprattutto dal punto di vista dei costi. Quale che sarà l'organizzazione dell'evento, comunque, ci sono quasi 20 giorni di distanza e per la Fiorentina sarà il momento per rimettere la testa sul campionato e fare qualche test proprio in vista di Atene, a cominciare dal Monza lunedì sera al Franchi.

Missione El Kaaby

I pensieri principali di Vincenzo Italiano saranno rivolti a come arginare il goleador dell'Olympiacos, quell'El Kaaby capace di realizzare oltre 30 gol in stagione e ben 5 tra andata e ritorno all'Aston Villa. Per questo sia Milenkovic che Ranieri e Quarta saranno osservati speciali di queste settimane per capire chi sarà il più adatto a scendere in campo nell'AEK Atene Arena. Ovvio che ad oggi la scelta non potrebbe che ricadere sul difensore serbo, già protagonista di sfide molto fisiche contro Pierrot del Maccabi Haifa e Thiago del Club Brugge. Mancano però quasi venti giorni e ogni scelta andrà ponderata mille volte perché stavolta sarà diverso, un po' per le caratteristiche di El Kaaby, un po' perché non saranno ammessi errori.