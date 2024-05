VALNEGRI A RFV, Come Mendilibar ha cambiato l'Olympiacos

FirenzeViola.it

Alain Valnegri, giornalista di Movistar esperto di calcio internazionale, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare della finale di Conference: "Per la Fiorentina una finale strameritata nell'arco dei 180 minuti, in cui la squadra viola è stata di gran lunga superiore ai belgi anche se è mancato il cinismo. Ora speriamo che ad Atene si metta il timbro sulla Conference per salvare una stagione deludente finora però con il titolo della Conference diventerebbe storica".

Olympiacos più forte dell'Aston Villa per i 6 gol di differenza? "A parte il tifoso dell'Olympiacos più ottimista, nessun altro avrebbe immaginato una semifinale con questo risultato. Penso che la squadra greca sia così perché allenata dal Mendilibar. Io l'ho vista nella fase a gironi dell'Europa League ed ha pareggiato con la squadra più debole di tutta la competizione, il Backa Topola, e poi perso la gara decisiva con il Friburgo, in maniera imbarazzante, sia a livello collettivo che individuale, soprattutto a livello difensivo. Era una squadra assente ma Mendilibar ha cambiato tutto, innanzi tutto raggiungendo una storica finale europea. Il suo presidente è lo stesso del Nottingham Forest, che fa sempre 25/40 movimenti di mercato ed è dunque difficile lavorare ma con Mendilibar ha trovato il passo".

Che allenatore è Mendilibar? "Ha le idee molto chiare, nell'Eibar fece molto bene poi ha vinto l'EL con il Siviglia lo scorso anno. Ha un carattere particolare. Tatticamente vuole far sua la partita, la squadra non si nasconde, lavora in pressione offensiva con la difesa alta e individualmente abbia ridato fiducia agli attaccanti. Non dimentichiamo però che l'Olympiacos è la squadra greca più titolata, lui ha portato mentalità, atteggiamento collettivo e capacità di soffrire. Non mi fido insomma di Mendilibar. Poi ci sono anche dei buoni giocatori, come il portiere 21enne".

ASCOLTA L'INTERVISTA COMPLETA DAL PODCAST