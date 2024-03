PISANU A RFV, Viola coi giovani? Sì ma poi il club spieghi

FirenzeViola.it

Andrea Pisanu, ex giocatore tra le altre di Parma e Bologna e compagno di squadra di Vincenzo Italiano agli inizi degli anni 2000 al Verona, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Garrisca al vento". Ecco alcune delle sue parole: "Credo che Italiano abbia fatto un grande lavoro a Firenze e la Fiorentina è cresciuta molto con lui. Forse i viola speravano di incrementare molto il loro percorso e così non è stato. E' normale che il suo ciclo possa finire dopo questa stagione: penso che abbia fatto bene e non deve avere rimpianti. Credo che le sue parole di qualche settimana fa servissero per "forzare" la mano con la società per far sì che investa di più e che sia più presente".

L'addio di Arthur a fine anno quanto sarebbe dannosa?

"Il brasiliano è un elemento forte che si sposa bene con i principi di gioco di Italiano. Bisogna vedere cosa accadrà nei prossimi mesi per capire quanto inciderà la sua perdita. Con un tecnico nuovo è chiaro che il neo allenatore vorrà dire la sua su nuovi giocatori. In ogni caso, dovesse tornare alla Juve sarebbe una perdita. Ma penso lo sarebbe per qualsiasi squadra".

Un progetto giovani alla Fiorentina come lo vedrebbe?

"Tutti i tifosi vorrebbero vedere la propria squadra con un tasso tecnico più forte. Ma spesso c'è poca comunicazione tra tifo e società: ogni club ha delle esigenze da rispettare e magari un progetto giovani può andare incontro al suo volere. Un progetto giovani non sarebbe male ma a questo punto va dato il tempo ai giovani di sbagliare e maturare".