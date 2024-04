PECCI A RFV, Belotti ormai è questo. Arthur mi ha stupito

FirenzeViola.it

Eraldo Pecci e Fabrizio Berni a Radio FirenzeViola

Per commentare il momento della Fiorentina, alla luce del ko di Torino contro la Juventus e in vista del match di Conference League contro il Viktoria Plzen, a Radio FirenzeViola è intervenuto l'ex centrocampista Eraldo Pecci. Ecco le sue opinioni nel corso della trasmissione "Viola amore mio", in onda tutti i giorni su RFV dalle 12 alle 14: ""Purtroppo i problemi di Belotti partono da lontano. Era un ottimo giocatore, ma negli ultimi tre anni al Torino ha avuto tanti problemi e il gioco della squadra non lo aiutava. Anzi, credo che nell'ultimo periodo al Toro abbia disimparato a fare il centravanti e i risultati si vedono: adesso è un attaccante generoso, si sbatte per tutti, ma non fa gol. Belotti ormai è questo. Ai miei tempi c'era Graziani che era un giocatore simile per attitudine, lo chiamavano tutti 'il generoso', solo che lui i gol li faceva".

E su Arthur, centrocampista dei vioal che dopo un ottimo avvio di stagione sta facendo fatica a trovare spazio, soprattutto per problemi fisici: "Devo dire che mi ha stupito in positivo a inizio anno. Non mi piace molto per caratteristiche, per la sua volontà di cercare sempre l'orizzontalità del gioco e mai la verticalità, ma non pensavo potesse far così bene alla Fiorentina. Poi ci sono gli alti e bassi, se avesse fatto nove mesi allo stesso livello dei primi due-tre sarebbe stato un fenomeno".