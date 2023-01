ORLANDO A RFV, Italiano mi ha fatto arrabbiare: vi spiego

Per commentare al meglio le tematiche più attuali in casa Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola l'ex calciatore viola Massimo Orlando. Queste le sue parole: “Tante condoglianze alla famiglia di Gianluca Vialli. Gianluca era una persona simpatica con molta ironia, un leader. Ogni cosa che ha fatto lo ha fatto da protagonista”.

Un commento sulla ripresa del campionato?

“C’è stata qualche sorpresa. Dal passo falso della Fiorentina alla vittoria dell’Inter contro il Napoli. Italiano mi ha fatto arrabbiare, specialmente sulla gestione dei cambi. L’ultima Fiorentina vista prima della sosta era quasi alla perfezione, mentre contro il Monza non mi è per niente piaciuta”.

Riguardo Bianco?

“Vorrei che venisse sfatata questa mentalità riguardo i giovani. Bianco è forte, nella rosa della Fiorentina ci sta bene. Manca esperienza, ma a 18 anni negli altri campionati giocano. Non vedo dove sia il problema per non farlo qui in Italia”.

In che posizione vedrebbe Castrovilli?

“Ha un carattere particolare, ha bisogno di buttarsi alle spalle le paure accumulate con gli infortuni. Lo vedo molto bene accanto ad Amrabat”.

Su Berardi?

"Berardi alla Fiorentina sarebbe servito, perché è uno che fa gol. Dopo l’infortunio però sta faticando, anche se rimane un giocatore completo che mi sarebbe piaciuto vedere con piacere in maglia viola”.