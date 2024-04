MPASINKATU A RFV, Palladino è preparato. Su Sarri...

FirenzeViola.it

Malu' Mpasinkatu a Radio FirenzeViola

Il direttore sportivo, Malù Mpasinkatu, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" soffermandosi sul futuro della Fiorentina: "Come allenatore credo si ricadrà su un italiano, vediamo se sarà un giovane. Mi piace Palladino, ha fatto un ottimo lavoro e rappresenta il bello del calcio: chi l'ha conosciuto fin da ragazzino sa che è preparato e che sa allenare alla grande. Una piazza come Firenze sarebbe uno step per la sua carriera. Ma vale anche per Gilardino e Aquilani. Sarri? Andrebbe ad allenare la squadra del cuore, per darle un buon gioco. La piazza di Firenze ha il palato fine e sarebbe perfetto".

